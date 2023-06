Maltempo | Legambiente | ' Lombardia non è Romagna ma giusto parlare consumo suolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Da decenni lanon è investita da eventi paragonabili, per intensità e durata, a quello che ha colpito la. Ma non abbiamo ancora iniziato a riprogettare gli spazi urbani per aumentarne la sicurezza e dunque ben venga il dibattito sue uso del, si tratta sicuramente di un tema estremamente rilevante anche per la, dove l'urbanizzazione si concentra proprio nelle fasce pedemontane, cioè dove i corsi d'acqua rallentano il loro deflusso reclamando spazio per l'espansione delle piene e la sedimentazione dei materiali trasportati da monte. Cosìin occasione della giornata mondiale dell'Ambiente celebrata dalle Nazioni unite. "La Pianura Padana è una piana alluvionale, da sempre formata e modellata dalle ...