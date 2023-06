Maltempo Emilia-Romagna | allagamenti a Ravenna Frana nel Riminese | 7 famiglie isolate

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non c’è tregua per l’, ormai da un mese martoriata dal(LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE). Nelle ultime ore le forti piogge cadute ahanno portato accumuli orari di oltre 20 millimetri, causando l’allagamento di diverse strade. E ad essere colpita è anche la provincia di Rimini, dove si è verificata una nuovanel territorio del comune di Gemmano, in Valconca, e sette nuclei familiari sono rimasti isolati. Ilsta colpendo anche le zone di Ancona e Fano, causandoin strade, una voragine sulla sede stradale e una piccolaa Fabriano. Intanto è stata estesa anche per domani l’allerta arancione in alcune aree dell’

Prima la visita a Forlì, poi la conferenza stampa a Bologna. E annuncia l'emissione di uno speciale francobollo per commemorare la straordinaria solidarietà ...