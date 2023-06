Maltempo | bomba d' acqua nel Maceratese | salire ai piani alti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nelle ultime ore ilha colpito in particolare il, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Nel tardo pomeriggio una vera e ...

...ore ilha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Nel tardo pomeriggio una vera e propriad'...... in centro, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, è caduta una vera e propriad'acqua ... Ora le condizioni meteo sono in miglioramento e ilsi sta spostando verso l'entroterra. ...PRIGNANO (Modena) - Unad'acqua nel tardo pomeriggio di domenica si è abbattuta sull'appennino modenese, ... Prignanofrane smottamenti

Maltempo, bomba d'acqua sul Senese: strade come fiumi LA NAZIONE

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. (ANSA) ...Il maltempo continua a sferzare l'Italia. Nelle ultime ore una violenta perturbazione ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei ...