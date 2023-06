Maldini e Massara via dal Milan | manca solo l' ufficialità

Assenze rimediabili o una voragine Lo potrà dire solo il tempo. Intanto, però, si può provare a immaginare come sarà il Milan senza, ovvero senza quelle che sono le colonne dell'area tecnica. Una coppia quasi de facto , che ha imparato a conoscersi e ad apprezzarsi mese dopo mese, unita da un ultimo rinnovo ...In questo scenario, si interrompe anche il lavoro del direttore sportivo Ricky, vicinissimo a, l'uomo delle trattative in questi anni di rincorsa al vertice italiano ed europeo. Pioli ...via Il futuro die Pioli., dopo anni complicati nel rapporto con l'allora a.d. Ivan Gazidis , il 30 giugno 2022 ha firmato un rinnovo biennale. Quel contratto gli ha ...

Milan, Cardinale ha deciso: Maldini e Massara esonerati GianlucaDiMarzio.com

Milan, divergenze tra Maldini e la proprietà sul mercato: la rottura non è impossibile. In questo momento, dunque, sembra esserci della tensione, e la sensazione è che se nessuna delle parti farà un p ...La notizia aveva iniziato a prendere piede nelle ultime ore ma adesso è quasi ufficiale: Paolo Maldini e Frederic Massara lasciano il Milan con effetto immediato. Come riporta infatti ...