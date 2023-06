MALDINI E MASSARA LASCIANO IL MILAN | i motivi e i possibili successori | Pioli verso la conferma

(Di lunedì 5 giugno 2023) Paoloe Rickyil. La clamorosa notizia è arrivata in serata: come appreso da Calciomercato.com, l’incontro...

Lo scotto dello scorso mercato, partito in ritardo col rinnovo diarrivato all'ultimo, dovrebbe bastare come monito. Nel frattempo ci sono comunque trattative quasi chiuse, ben ...... da una mediazione tra le parti al divorzio tra Paolo(che ha un altro anno di contratto) e il Milan. In caso di addio con tutta probabilità lascerebbe anche Ricky, braccio destro ...172 Paoloe Rickylasciano il Milan. La clamorosa notizia è arrivata in serata: come appreso da Calciomercato.com, l'incontro di oggi con Gerry Cardinale non è andato bene e la società e il ...

Milan senza Maldini e Massara Non sarebbero sostituiti: Cardinale più presente, mercato a Furlani La Gazzetta dello Sport

Il Milan verso la rivoluzione Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l’ipotesi di addio di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo. La società che ...Si è svolto il giorno dopo la chiusura del campionato l'incontro tra Maldini e Cardinale per discutere il futuro del responsabile dell'area tecnica del Milan. Secondo quanto emerge da Sky… Leggi ...