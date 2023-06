Maldini e il Milan divorziano?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 giugno 2023) C’è tensione in casa rossonera dopo l’incontro tenutosi nel capoluogo lombardo tra la proprietà e il direttore dell’area tecnica per discutere dei programmi futuri. Le parti, da quanto trapela, non sembrerebbero essere più in sintonia e non è da escludere un clamoroso divorzio tra Paoloe il. DIVORZIO IN VISTA TRAE IL?: LA SITUAZIONE Nel corso del summit sono stati tre i punti oggetto di discussione: mercato, budget a disposizione e prospettive per il prossimo campionato. Proprio a questo proposito, si sarebbe verificato una sorta di stallo conche avrebbe chiesto più autonomia, senza però trovare disponibilità da parte della società. Di conseguenza, a causa di questa diversità di vedute, non e’ da escludere un clamoroso cambio di guida tecnica. Le parti, ...