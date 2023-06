Maldini a un passo dalla rottura con il Milan | non c’è accordo sulle strategie di mercato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Paoloe ilsarebbero a undall’addio. Tra il direttore dell’area sportiva, bandiera rossonera, e la proprietaria rappresentata da Gerry Cardinale sarebbero emerse distanze siderali, forse incolmabili, su come impostare il prossimo, nonché sulla autonomia dello stessonell’operare acquisti e cessioni. L’ex capitano e Cardinale si sono incontrati in giornata, subito dopo la fine del campionato, e la riunione secondo diverse fonti è andata tutt’altro che bene. Le frizioni potrebbero risultare insanabili, al punto che – per quanto tutti gli scenari al momento restino aperti – l’opzione più probabile appare una separazione. Il divorzio, tra l’altro, non riguarderebbe solo il direttore tecnico ma coinvolgerebbe anche il direttore sportivo Frederic Massara. Tanto che si ...