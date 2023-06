Maker Faire Rome 2023 | proroga candidature al 15 giugno

(Di lunedì 5 giugno 2023) E' statata al 15la scadenza inizialmente prevista fissata al 31 maggioper candidarsi e partecipare alla Call for Schools dedicata agli istituti scolastici superiori di secondo grado, attraverso la promozione di progetti innovativi ed originali nati sui banchi di scuola. L'articolo .

Maker Faire Rome, prorogata la Call per le Università Unime

gli organizzatori della “Maker Faire Rome – The European Edition” hanno prorogato la scadenza (inizialmente prevista per il 31 maggio) delle varie call al 15 giugno 2023 ...Sono già arrivati molti progetti, di qualità davvero elevata. Ma non volendo rischiare di lasciarne fuori altri altrettanto interessanti e facendo ...