“Ma è fantastico” Stefano De Martino | la notizia è la più bella Per lui e per i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ieri, domenica 4 giugno 2023,Deha presentato su Rai 2 il programma in onore dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, ovvero ‘Sarò con Te: La Festa del Napoli‘. L’evento era trasmesso in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona e pare sia stato seguitissimo, ovviamente prevalentemente in Campania. Scopriamo quindi nello specifico come sono andati gli ascolti.Dein questa occasione ha dimostrato nuovamente di avere grandi capacità da conduttore. Il suo carisma e la sua simpatia sono riusciti a coinvolgere il pubblico perfettamente e ciò si è evinto dagli ottimi ascolti che è riuscito ad ottenere. Per il marito di Belen Rodriguez, dunque, sotto il punto di vista lavorativo tutto continua a proseguire per il meglio. Leggi anche: “L’hanno vista”. Il caso su ...