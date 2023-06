Lutto nel cinema | morto uno dei più grandi attori | ha fatto la storia

... raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola", ha scritto addoloratasuo post . Stefania Orlando in:...... e ragusano in particolare, è in: è morto improvvisamente a causa di un infarto la notte scorsa Santo Palma. Aveva da poco compiuto 50 anni. Sono state tante le esperienzecalcio siciliano ...La riflessione è sulla perdita, sul, individuale, ma anche collettivo. La storia di Salcedo, ... È dedicata ai profughi e ai migranti morti. Salcedo ha cercato e in parte trovato i loro nomi, ...

Lutto nel novarese, morto il chirurgo Amedeo Alonzo NovaraToday

Grave lutto nel mondo del cinema. Uno dei più grandi attori è venuto a mancare, ha fatto la storia della settima arte.Aveva 29 anni ed era laureata in scienze infermieristiche. Viveva a Monterotondo dal 2019. A stroncarla un aneurisma ...