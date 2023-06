Lukaku | 'Il City? Sono i migliori al mondo | ma all'Inter siamo come fratelli e c'è lo stesso spirito del 2010'

... per questo, almeno per me, dovrebbe giocare dall'iniziopiuttosto che Dzeko. Edin è un giocatore fantastico, bravissimo con la palla, ma non ha lo stesso scatto in campo aperto: per il...... mentre l'Inter, a Istanbul il 10 giugno, proverà a strappare la Champions al Manchester. Le ..., rientrato in prestito dal Chelsea, ha impiegato davvero tanto tempo per tornare a essere quel ...... significa che contro il Manchesteril titolare sarà Dzeko. Può essere, ma sarebbe un errore.è quel che serve all'Inter per incendiare la partita, aggredire il rivale, metterla sul piano ...

- Real Madrid's Vinicius Junior, left, confronts Valencia fans as Valencia's Jose Luis Gaya reacts during a Spanish La Liga soccer match between Valencia and Real Madrid, at the Mestalla stadium in ...L'Inter di Inzaghi è focalizzata per la finale di Champions contro il City, anche se bisogna registrare delle novità di mercato su Lukaku.