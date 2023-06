Lukaku | «Il City è la migliore squadra del mondo | voglio solo godermi la finale senza pressioni»

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’attaccante dell’Inter, Romelu, ha rilasciato un’intervista alla Cnn in cui parla della sua famiglia e delle difficoltà che ha superato quando era bambino. Ogni volta che segna,pensa a suo nonno, morto quando lui aveva 12 anni, prima che iniziasse la sua carriera di calciatore professionista.racconta: «Gli ho promesso che mi sarei preso cura di mia madre, quando avevo 12 anni e l’ho fatto. Quindi ogni volta che guardo mia madre e la vedo sugli spalti, guardo anche lui dopo ogni gol e gli dico: l’ho fatto». Cosa significherebbe per suo nonno vederlo giocare indi Champions League?: «Molto. Quando vedo mio figlio, vedo così tanto di lui… Mio nonno per me era il mio numero uno. Era il mio più grande fan».continua, facendo riferimento alla ...

Alle spalle dei centrali il Manchesterlascia spazio: scegliereiper andare in campo aperto. Mi rivedo in Barella , anche se abbiamo fisici differenti: si vede che è un altruista. Si ...Rientrerà da una vacanza alle Bahamas per festeggiare 33 anni di matrimonio giusto in tempo. Così sabato potrà mettere in pratica il suo piano bellicoso: 'Bicchiere di vino, divano e... sciarpa ...L'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato al sito ufficiale della Uefa: 'Il Manchesterè ... DZEKO E- 'Sono due giocatori molto diversi. A Edin piace tenere palla, arretra e cerca i ...

A cinque giorni dalla finale di Istanbul, il grande dubbio di formazione per Simone Inzaghi riguarda la coppia d'attacco che affronterà la difesa del City. Non c’è dubbio che nei 90 minuti ci sarà ...Stagione di alti e bassi quella di Romelu Lukaku quest'anno a causa dei suoi continui infortuni. Ora per l'attaccante dell'Inter arriva il momento della verità ...