Lukaku | «Finale? Ci credevo dall’inizio! Stagione chiusa alla grande»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Romeluha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter a pochi giorni ddi Champions League contro il Manchester City STORIA – Queste le parole di: «predetta a Zhang? Iodall’inizio, in estate ero in Sardegna con la famiglia quando si è capito che potevo tornare in prestito, l’ho detto subito che ci. Adesso siamo qui, penso che durante laabbiamo avuto momento di difficoltà ma abbiamo chiuso lain unamaniera. Tutti hanno fatto lo sforzo per aiutare la squadra, meritiamo questa. Quando pensisquadra e vedi che la squadra sta ...