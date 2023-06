Longoria | Marsiglia | «Non accetterò più un allenatore che non parli francese | è una questione di rispetto»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il presidente dell’Olympique, Pablo, ha parlato in conferenza stampa anche del futurodella squadra dopo l’addio di Tudor.ha analizzato la stagione dell’Om. «Bisogna fare un’analisi fredda. È una stagione segnata da tre momenti. E’ stata una stagione speciale, molto lunga con il Mondiale. Fino al Mondiale ci sono stati momenti molto buoni. Avevamo fissato gli obiettivi della qualificazione per la Champions League. E’ molto importante per il progetto. Se qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati ??3° sarei stato contento. La partecipazione alla Champions ci ha fatto crescere. Allo stesso tempo non è accettabile perdere negli ultimi momenti. Dopo il Mondiale è stato il momento più bello della stagione in termini di risultati. Poi c’è stato il Psg e la tendenza è cambiata. Ci ...

'Kenzo era nel panico', ha raccontato il presidente del, Pablo, che ha poi ospitato la famiglia nel settore riservato alla dirigenza della squadra ospite. Il bambino al fischio ...e Javier Ribalta tengono d'occhio la Serie A, dove Raffaele Palladino ha bucato lo schermo ... e anche una pista francese non è stata esclusa giovedì per i dirigenti del, che hanno ...Diversi i nomi nella lista del presidente Pablo, qualcuno sarebbe anche... italiano.su Italiano, piace Palladino Difficile non far rimpiangere l'allenatore croato, autore di una ...

Marsiglia, Longoria sull'addio di Tudor: "Dare tutta l'importanza all'allenatore è sbagliato" TUTTO mercato WEB

Igor Tudor ha annunciato il suo addio al Marsiglia e adesso tocca a Pablo Longoria e ai suoi uomini trovare la soluzione per non rimpiangere la partenza ...