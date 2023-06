L’ombra delle spie | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 5 giugno 2023)è basato su una. Ildel 2020 diretto da Dominic Cooke con Benedict Cumberbatch, infatti, si ispira alla vita di Greville Wynne, uomo d’affari britannico che, nel 1960, si ritrovò quasi involontariamente ad assumere il ruolo di agente segreto al servizio del Regno Unito in un momento di grandissima tensione durante la Guerra Fredda: la crisi dei missili di Cuba. Ma scopriamo chi era Greville Wynne e come diventò una spia in Unione Sovietica. Nato a Londra il 19 marzo 1919 in una famiglia di minatori, Greville Wynne era un ingegnere elettrico che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, aveva fondato due società, la Greville Wynne Limited e la Mobile Exhibition Limited. Un lavoro che permetteva all’uomo di viaggiare liberamente per il mondo, anche ...