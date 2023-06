Lo stile Mou | la Juve | il terzo posto | Inzaghi col Toro ha schierato i titolari perché

Mourinho no, lui si è sempre affidato ai titolarissimi, soprattutto nell'anno del triplete quando l'Inter era costretta a vincere sempre in campionato perché nelle ultime giornate inseguita ...... tra passeggiate in Vespa alla Gregory Peck e conferenza in"Il Gladiatore " " prese una ... Ma il calcio è fatto di episodi e risultati, soprattutto il calcio di. E allora il bilancio cambia. ...All'85 il Napoli raddoppia in grancon Simeone: calcia a giro dalla distanza Turk si distende ... 3 - 4 - 2 - 1 per la Roma con Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Belotti senzain panchina ...

Inter, la strategia di Simone Inzaghi: con il Torino i titolari per il test ... La Gazzetta dello Sport

Tutte le motivazioni dietro le scelte del tecnico nerazzurro a pochi giorni dalla finale di Champions. Ha studiato alcuni precedenti del passato e si è preso qualche rischio: ma seguendo un piano prec ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...