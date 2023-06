LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 5 km all’arrivo! Bayer con qualche secondo di vantaggio sul gruppo

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Sono 5 i km al traguardo! 16.22 Scollinata l’ultima salita di giornata. Oraè in discesa, prima degli ultimi 5 km che sono tutti in leggera ascesa. 16.20 In questo momento l’austriaco ha 17? di. 16.19 Ripresi i fuggitivi! Dalperò è fuoriuscito immediatamente Tobias(Alpecin-Deceuninck). 16.16 Sono 10 i kmElissonde e Campenaerts hanno 25? disul. 16.13 In testa alci sono la Movistar e l’UAE Emirates. 16.10 Castroviejo (INEOS Grenadiers) accusa un crampo. E’ costretto a fermarsi per sciogliere i muscoli. 16.07 Si prosegue con questa fase di elastico e di studio. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) e Victor ...