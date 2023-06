LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo! Distanza minima fra il gruppo e la fuga

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Sono 40 i km al15.35 Primo passaggio in corso sulla Côte des Guêtes. 15.31 Soudal-Quick Step in testa al. 15.27 Problemi per Donovan Grondin, il leader della classifica scalatori deldel: è sofferente nella pedalata. Ora è ripartito, dopo essersi fermato. E’ a 3’10” dalla testa. 15.25 Sono 50 i km al15.21 Si va verso il primo passaggio della Côte des Guêtes del circuito finale. 15.17 Ricordiamo i 6 fuggitivi attuali: Nans Peters (AG2R Citroën Team), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Pierre Latour (TotalEnergies). 15.13 Sono 60 i km al ...