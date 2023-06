LIVE – Bastoni e Dimarco in conferenza stampa nel Media Day UEFA dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023)saranno protagonisti della secondadelDayin vista della finale di Champions League Manchester City-Inter. Il difensore e il laterale risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.45. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP C’è un’emozione particolare legata al percorso personale? Quando inizi a giocare da piccolo in questa squadra speri di vincere trofei e arrivare a giocare partite importanti. Adesso ci stiamo preparando per la partita più importante d’Europa, vuol dire che ce lo siamo meritato. Un ricordo particolare ...