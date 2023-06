L’Isola dei famosi | Marco Mazzoli messo spalle al muro | “Ecco cosa voleva fare”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sono giorni di alta tensione adei: un’ex naufraga ha smascheratoè accaduto in Honduras Adeiprosegue senza sosta il tutti contro tutti. In Honduras la tensione si taglia a fette con il coltello e i naufraghi continuano a darsi battaglia con ogni mezzo, disposti a tutto pur di arrivare a tagliare il traguardo finale. Nelle ultime ore, speaker radiofonico di Radio 105, tra i protagonisti di questa avventura nel reality condotto da Ilary Blasi, è stato preso di mira da un’ex compagna di gioco, Corinne Clery, l’ultima eliminata dal programma in ordine cronologico. L’attrice francese ha salutato la Palapa lo scorso lunedì, ma non ha perso occasione per togliersi qualche ...