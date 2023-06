L’Isola dei Famosi chiude per sempre? “Berlusconi scontento” ecco cosa potrebbe sostituirla

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 5 giugno 2023) In queste ore si sta facendopiù strada l0indiscrezione secondo cuideipossare i battenti per. Il reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza, durante l’edizione di quest’anno, non è riuscita a donare al pubblico i risultati sperati. I dati in termini di ascolti sono decisamente bassi. Per tale L'articolo proviene da KontroKultura.