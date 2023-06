L'Inter prepara la finale | Milan e Juve si muovono sul mercato | LIVE su Twitch dalle 18 30 con Stramacccioni

Stiamo molto bene con l'allenatore perché lavora molto bene ele gare alla grande. Dal ... Io ho sempre dato il massimo da quando sono all', abbiamo portato tantissimi trofei e ora possiamo ...Anche la città di Piacenza siper la finale di Champions League trae Manchester City in programma sabato 10 giugno. Un paese unito nel tifo per Simone Inzaghi , originario della città, e che avrà modo di assistere ...RELAZIONI- ARGENTINA - 'Dal giorno in cui sono arrivato in questo club mi hanno fatto ... Ci troviamo molto bene con il mister perché lavora bene ebene le partite. Dal punto di vista ...

Inter, adesso si pensa alla Champions. Inzaghi: «Un traguardo che parte da lontano» ilgazzettino.it

Io ho sempre dato il massimo da quando sono all'Inter, abbiamo portato tantissimi trofei e ora possiamo vivere un sogno. Siamo lì a un passo, manca un ultimo sforzo, siamo pronti per questa settimana ...L’Inter si prepara alla finalissima di Champions a Istanbul. Avversario sarà il Manchester City: «Siamo sul gradino più alto del calcio europeo. Merito al nostro ...