L' influenza aviaria sta mutando rapidamente

Nei mesi scorsi abbiamo parlato spesso di, che sta causando una delle più importanti epidemie fra i volatili negli Stati Uniti e che ha destato qualche preoccupazione anche in Europa , a seguito di un focolaio scoppiato in

a seguito dell’insorgere di 294 focolai di influenza aviaria. L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra Ue e Italia, ammonta a 54.459.144 euro ed è suddiviso per interventi, relative ...In Italia è previsto un aumento del rischio e dell'aggressività delle malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come le zanzare, quali malaria, Dengue, febbre da ...