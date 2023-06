L' industria musicale e i suoi eccessi | e una figura femminile che si lega a uno strano impresario

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tra le ispirazioni per il personaggio della popstar Jocelyn, Lily Rose-Depp cita Sharon Shone in Basic Instinct. A giudicare dal primo episodio di The Idol – già disponibile su NOW e in onda stasera alle 23 su Sky – viene più da pensare alla meno sofisticata Rebecca di Body of Evidence. E dunque a Madonna. Peraltro presente nella serie di Sam Levinson con Like a prayer e con Popular, brano della colonna sonora registrato con Playboi Carti e The Weeknd (interprete, produttore e scrittore di The Idol). Ma Sharon non è solo un vezzo da intervista, in effetti Jocelyn guarda Catherine Tramell in tv. Mentre l’altro vertice pop della corona di spine di questa popstar reduce da un esaurimento nervoso, stordita da un entourage asfissiante, fumatrice e bevitrice, è ovviamente la Britney Spears di Gimmie More. Presente con tutta la forza della sua assenza. ...