L’incredibile Hulk come finisce il film del 2008

Leggi su cultweb

(Di lunedì 5 giugno 2023)deldiretto da Louis Leterriercon lo scienziato Bruce Wayne che durante una seduta di meditazione risveglia il mostro verde che alberga in lui. Capisce così di poterlo richiamare a suo piacimento, gestendolo nella maniera migliore. Secondodel Marvel Cinematic Universe, e reboot della pellicola diretta da Ang Lee nel 2003,si focalizza sul personaggio Marvel intepretato qui da Edward Norton, che veste i panni dello scienziato Bruce Banner. Mentre la creatura mostruosa che abita nel suo corpo è tutta in digitale. Banner è uno studioso che lavora per il governo americano, assieme alla sua fidanzata Betty (Liv Tyler), a un siero per creare un supersoldato. Durante un esperimento sulla ...