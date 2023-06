Liliana Resinovich | oggi il gip di Trieste decide se archiviare come vuole il pm o proseguire le indagini sulla sua morte

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) Torna in aula il caso, la 63enne ritrovata morta il 5 gennaio 2022 dopo essere scomparsa da casa il 14 dicembre. E sarà il Gip del Tribunale di, Luigi Dainotti, are se procedere con l’archiviazione del caso,richiesto dalla Procura di, o se disporre ulteriori, indicandone i tempi, per accertare le cause dellavogliono i parenti della vittima. Il Gip Dainotti sentirà le parti a porte chiuse, 5 giugno, e la decisione dovrebbe arrivare entro il termine della giornata. La richiesta di archiviazione del caso era stata presentata al Procuratore capo Antonio De Nicolo dopo oltre un anno dicondotte «senza risparmio di ...