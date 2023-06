Liliana Resinovich | le parti in aula per l' udienza decisiva Presidio della famiglia fuori dal tribunale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il caso che riguarda Lilianpotrebbe presto chiudersi in maniera ufficiale. Nel corsomattina di lunedì 5 giugno, il Gip deldi Trieste Dainotti dovrà prendere la decisione sulla richiesta di archiviazione del casodonna, la quale, lo ricordiamo, è stata trovata mort

Si torna a parlare di Liliana Resinovich. L' udienza preliminare per il caso della donna di 63 anni, scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022, è iniziata nella giornata di lunedì. Archiviazione o ulteriori indagini. E' la decisione che dovrà prendere il Gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti in merito alla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex Opp a San Giovanni. "Verità per Lilly". Sono i cartelli che decine di amici, parenti o semplici conoscenti di Liliana Resinovich hanno portato davanti al Tribunale di Trieste, al cui interno pochi minuti dopo le nove è cominciata l'udienza preliminare del Gip Luigi Dainotti che dovrà stabilire se archiviare il caso.

Possibile svolta nel caso sulla morte di Liliana Resinovich. La Procura chiede l'archiviazione, ma i familiari si battono per avere ulteriori indagini.