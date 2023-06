Liguria | tornano i week end di passione per gli automobilisti | fino a 24 km di coda sulla A10 E Toti convoca il concessionario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Torna l’estate,end fuoriporta e torna il traffico congestionato in. A pesare, come sempre negli ultimi anni, sono i cantieri lungo le principali arterie autostradali della regione, presa d’assalto con i primi caldi dai turisti di mezzo Nord Italia per il ponte del 2 giugno. Così domenica si sono formate lunghe code,a 24 chilometri,A10 Genova-Ventimiglia. Non pochi i disagi per gliche rientravano verso casa in vista del ritorno in ufficio. Così il presidente della RegioneGiovanni, lunedì mattina, ha “chiesto dire ilautostradale di Autostrada dei Fiori che come gli altri deve agire con maggiore responsabilità e accollarsi, dove ...