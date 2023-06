Lexus LBX 2023 | Suv compatto e ibrido | modello della svolta

(Di lunedì 5 giugno 2023)LBX è ilper il Marchio di lusso di Toyota , acronimo di L uxury EX portation U nited S tates , nato nel 1989 per sfondare, con enorme successo, tra le auto di massimo ...

Lexus LBX: la crossover compatta che non c'era AlVolante

Realizzata sulla meccanica (rivista e aggiornata) della Toyota Yaris Cross, la Lexus LBX promette lo stesso livello di comfort e tecnologia delle Lexus di categoria superiore. Sarà ordinabile dall’aut ...Milano - La Lexus ha scelto Milano, capitale della moda e del design, come vetrina per la presentazione della LBX (acronimo di Lexus Breakthrough Crossover), primo modello compatto full hybrid, lungo ...