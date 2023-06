L' ex manager Di Fazio condannato in appello a nove anni

E' stata ridotta in appello a 9 anni di reclusione la condanna di Antonio Di, ilimputato per sei episodi di violenza sessuale con utilizzo di benzodiazepine. Il pg di Milano Laura Gay aveva chiesto 12 anni per Di, che l'anno scorso in primo grado era stato ...È stato condannato in Appello a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceutico Antonio Di, imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio .........definito il comportamento del"progressivamente sempre più spregiudicato, pervasivo e violento ". E sempre dal documento era emerso che "l'analisi forense del computer sequestrato al Di...

Il manager Antonio Di Fazio condannato a 9 anni di carcere per aver ... Fanpage.it

