(Di lunedì 5 giugno 2023) Gad, noto giornalista tifoso dell’Inter, in un’intervista concessa a Radio Nerazzurra ha parlato di vari temi legati al mondo nerazzurro.– Queste le parole di Gad: «Non bisogna essere falsi e ipocriti a noi stessi, non posso dare il 9 all’Inter. Duefaladi Inzaghi, abbiamo attraversato momenti schifosi. Più pazza di così chi l’avrebbe detto mai un epilogo così. Ero per laperché permane quel senso di non leadership e un po’ di sfiga. Nelle nostre chat lo chiamiamo Spiaze. Le sostituzioni di Inzaghi sono state a lungo il nostro cuccio, ma oggi ovviamente non si può più rimpiazzare. Con questa squadra fatta a basso costo e con giocatori quasi al pensionamento, ha fatto cose incredibili. Quest’anno ci siamo ...

Sarà Gadil protagonista dell'incontro presso il Museo Civico della Stampa a Mondovì oggi ... Lui da tutti chiamato Yo: troppo alto e congrandi piedi per correre. Lei da tutti chiamata Yo: ......che lo ha portato per la prima a restare tra gli ospiti in modo piu' informale per piu' diore ... Tra le firme del giornalismo Enrico Mentana, Gad, Zoro, Sigfrido Ranucci, Giovanni Floris, ......che lo ha portato per la prima a restare tra gli ospiti in modo più informale per più diore ... Tra le firme del giornalismo Enrico Mentana, Gad, "Zoro", Sigfrido Ranucci, Giovanni Floris, ...

Lerner: «Due mesi fa invocavo cacciata di Inzaghi! Darmian simbolo» Inter-News.it

Doppio appuntamento domenica 4 giugno presso il museo civico della stampa Liber: inaugurazione della mostra Crescere in Mozambico e incontro con il celebre giornalista ...Pur difendere la sua amica Lucia Annunziata, l'ex conduttore de L'Infedele si dice certo che chi prenderà il posto della giornalista campana sarà "tendenzialmente mediocre". Verrebbe da dire: senti ch ...