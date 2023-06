L’equivoco coinvolge anche le telco private | che sulla connessione chiedono aiuto a Big Tech

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 giugno 2023) A quanto pare, non è soltanto un problema relativo al sistema pubblico che dovrebbe garantire la costruzione dell’infrastruttura. Il problema dellapiù efficace e della possibilità di estendere le reti ad alta velocità a tutte le aree dell’Unione Europea crea un equivocoa un livello più profondo, nelle industrieche si occupano di telecomunicazioni. E che, in Europa, vorrebberorele aziende di Bignell’estensione della rete 5G, costringendo loro a versare un contributo di natura economica. Per il momento l’idea – che non era stata sottovalutata dal commissario europeo per il mercato interno e per i servizi, Thierry Breton – è stata messa da parte per la forte contrarietà di diversi ministri dell’Unione Europea. Ma non è detto che non ...