Legale dei genitori di Giulia | “Hanno temuto subito il peggio”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La famiglia difin dahaquesto tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa”. Lo ha spiegato all’ANSA Giovanni Cacciapuoti, l’avvocato del Foro di Napoli Nord nominato daidiper gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello e l’autopsia di venerdì. Ilha spiegato che nonnominato alcun consulente di parte, “ci affidiamo a quelli del pm”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si tratta di una battaglilache va avanti da molti anni e, forse, è giunta al capitolo ... scrivendo articoli pesanti e razzisti nei confronti della moglie efigli, Archie e Lilibet . Questi ...La lite, che riguarda la vendita delle azioni di Angelina Jolie della cantina Chateau ... di proprietà della società lussemburghese Stol ma controllata da, nelle paroledocumenti legali di ...La stessa leader della Legasocialdemocratici Chan Po - ying, una delle ultime attiviste a capo ... in base all'assetto economico, politico esemi - autonomo della città ("un Paese, due ...

Il legale di Impagnatiello: "Pensa che unico pentimento sia suicidio" Sky Tg24

L’intervista di Fanpage.it a Kateryna Rashevska, esperta legale del Regional Center for Human Rights: “In Ucraina 484 bambini sono morti ...Il principe Harry si trova in Inghilterra perché domani, martedì 6 giugno, dovrà affrontare un importante processo contro la stampa britannica, in particolare, ...