Lecce - Bologna 2 - 3 | il commento della Gazzetta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ilbatte il3 - 2, grazie a un gol al 97' firmato da Ferguson. Al Via del Mare vanno in scena due feste: i giallorossi brindano alla ...

Ilbatte il3 - 2, grazie a un gol al 97' firmato da Ferguson. Al Via del Mare vanno in scena due feste: i giallorossi brindano alla ......GIORNATA Sassuolo - Fiorentina 1 - 3 Torino - Inter 0 - 1 Cremonese - Salernitana 2 - 0 Empoli - Lazio 0 - 2 Napoli - Sampdoria 2 - 0 Atalanta - Monza 5 - 2 Udinese - Juventus 0 - 12 ...Al momento, queste sono le altre 18 partecipanti: Atalanta,, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio,, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, ...

Lecce-Bologna 2-3: gli highlights Sport Mediaset

E poi via via tutte le altre, con Torino e Sampdoria private di due punticini e Napoli, Lecce e Cremonese con un punto in meno ... Prima posizione per il Bologna di Motta, addirittura con sette punti ...Lecce, il futuro di Baroni in bilico ... Quella di ieri sera contro il Bologna è stata l’ultima apparizione del difensore allo stadio “Ettore Giardiniero”. Oltre alla gestione difficile del classe ...