(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu – Le sue “” ci hanno fatto divertire, oltre alle sue infinite gesta sul campo di gioco. Zlatanimovic dà il suo addio al calcio, ma non è una questione che può toccare soltanto i tifosi milanisti ma tutto il mondo sportivo italiano. “È sempre stato il mio sogno” e altreci ha stupito con effetti speciali in una carriera spettacolare, fatta di dribbling, di reti fuori dal comune e…di salti costanti verso i contratti più onerosi. Non stiamo a fare i giudici morali – ed ipocriti – di un atteggiamento tenuto dal 99% dei professionisti per i quali il calcio, con tutte le diatribe sul tema, è comunque un lavoro. Fortunato, ma pur sempre un lavoro. Però le frasi di circostanza diogni qualvolta cambiava squadra – rigorosamente con uno stipendio più alto – ci ...

Le “zlatanate” che non dimenticheremo mai: grazie Ibrah Il Primato Nazionale

Per raccontare Zlatan Ibrahimovic non servono lunghi trattati. Ibra si spiega da solo, basta vederlo ancora prima che conoscerlo per capire che non è e non sarà mai un calciatore/personaggio come gli ...