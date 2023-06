“Le valigie piene di abiti da sera e nessun alimento per bambini” | i racconti dei poliziotti al processo per la morte di Diana Pifferi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) “La bambina era sdraiata supina in una sorta di culla da campeggio. Appena arrivati ci siamo accorti subito che la bimba era morta perché aveva le mani e la bocca nere. E non respirava. La mamma della bambina era sul divano seduta in stato di agitazione. Ha raccontato i motivi del decesso. Ha detto di averla lasciata sola per una settimana e quando era rientrata a casa aveva appoggiato la valigia nell’ingresso e l’aveva trovata così, immobile e non aveva avuto il coraggio di toccarla”. È il racconto dell’agente arrivato per primo nell’appartamento di Alessia, la donna ora sottoper aver lasciato morire di stenti la figliadi 18 mesi. Il poliziotto ha testimoniato, come riporta Il Giorno, davanti ai giudici della Corte d’assise di Milano. In realtà, secondo quanto hanno stabilito gli esiti degli esami scientifici ...