Le Unioni civili compiono 7 anni | bilancio positivo per una legge che segnò una svolta

Compie 7 anni oggi la legge che ha introdotto lenel nostro Paese : il 5 giugno 2016, infatti, durante il Governo di Matteo Renzi , dopo una lunga battaglia parlamentare - e non solo - entrò in vigore la 76/2016, cosiddetta Legge ...Il 5 giugno del 2016, dopo una dura battaglia dentro e fuori le aule del Parlamento, dopo una mobilitazione strenua del mondo omosessuale, veniva approvata in Italia la legge sulle. La cosiddetta legge Cirinnà . Una legge di compromesso, nata con il grave "vulnus" di aver lasciato fuori, così chiedevano i cattolici (anche nel Pd), la tutela dei bambini, stralciando ...Da allora, però, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è stato ancora riconosciuto in Lettonia, anche se lesono possibili dallo scorso anno. Dopo il suo coming out, ...

Matrimoni e unioni civili, pubblicata la manifestazione d'interesse ... Comune di Pistoia |

Era comunque un salto nel buio: non c’erano ancora le unioni civili, nessuna possibilità neanche remota di adottare.... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...49 anni, ministro degli Esteri dal 2011, nel 2014 si era pubblicamente dichiarato omosessuale: «Annuncio con orgoglio che sono gay. Buona fortuna a tutti voi» ...