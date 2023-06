Le ruspe sul patrimonio storico dell' Egitto per fare spazio alla città del futuro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Anche i siti protetti dall’Unesco, come ladei Morti o la moschea al-Shafi'i finiscono nel mirino. Un assaltostoria egiziana per lasciarea strade e ponti che collegheranno il centro del Cairo con lacostruita nel mezzo del deserto, 45 km a est

Il secondo articolosistema di potere di Vui è invece qui . PINK E HAPPY A garantire il ... un gruppo di uomini mascherati ha illegalmente raso al suolo cone martelli il quartiere Savamala a ......a via Canosa che dovrebbe sorgere alla periferia di Andria e delle conseguenze sull'ambiente e... Se malauguratamente ledovessero arrivare a sventrare queste località sarebbe l'ennesimo ......ai cari manifestanti di Kaplan Street e chiedere loro di dedicare qualche minuto a riflettere... Fino ad oggi, la destra delle, aveva giustificato il muro in Cisgiordania, l'annessione di ...

Le ruspe sul patrimonio storico dell'Egitto per fare spazio alla città ... L'HuffPost

Anche i siti protetti dall’Unesco, come la Città dei Morti o la moschea al-Shafi finiscono nel mirino delle ruspe. Un assalto alla storia egiziana per ...SARONNO – Negli ultimi giorni sono tornate le macchine movimento terra all’ex Cantoni. A raccontarlo in un commento alcuni residenti di via Miola che hanno assistito ad un intervento ...