Le Relazioni Difettose – «Come capire se si è davvero innamorati?»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cara Ester, sono S. Una ragazza normalissima di 24 anni, ho una famiglia che mi vuole bene, amiche poche ma buone, un lavoro con contratto indeterminato e avevo pure un fidanzato. Avevo, l’ho lasciato io. Lui, 8 anni più grande, bello e fisicato, laureato in scienze e motorie, studia ancora per prendere la magistrale e nel frattempo lavora. Gentile e premuroso, sempre tanta voglia di passare il tempo insieme a me, uno che se hai il mal di pancia si alza e corre in farmacia a prenderti una confezione di buscopan senza che tu glielo abbia chiesto, insomma il classico bravo ragazzo. E io dopo quasi due anni di relazione sono giunta alla conclusione che le nostre strade dovessero separarsi. Perché la mamma veniva sempre prima di me, perché spingeva sul comprare casa insieme (anche se, quando gli dicevo che non mi sentivo pronta mi rispondeva che mi avrebbe ...