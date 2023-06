Learbitri del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 2022 - 23. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'...Tra gol inaspettati, voti alti per il modificatore o espulsioni, autogol ehorror, anche questo campionato ha lasciatoinsegnamenti per un reparto non sempre valutato con il giusto peso.Quelloesterni Balcot Bianay , Carlo Pedrazzini , Tommaso Marras e Nicolò Perin , quest'... ed è una gran bella storia SUL GIORNALE DI QUESTA SETTIMANA UNA PAGINA INTERA CON LE...

Le pagelle degli arbitri: Valeri 5, quanti dubbi. Toro-Inter, male Fabbri La Gazzetta dello Sport

Alvaro semplicemente ingiocabile, mentre Axel e Michael completano a fasi alterne la festa Ducati. Rea rassegnato, BMW invisibile ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...