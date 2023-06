Le nuove regole degli Oscar | sempre più ingabbiati

... conche possano assicurare stabilità alla figura del presidente del Consiglio". Come ... che determina se leleggi siano effettivamente legali. In linea di principio, il presidente ...'Nel prossimo biennio, secondo le stime ufficiali del governo, lemisure impiegherebbero ...in circa il 20 per cento) sarebbe più che controbilanciata dall'irrigidimento delle altredi ......sistemico ricorrendo ai medesimi apparati che garantiscono la sottomissione a concessioni e... A meno che il difficile compito di creareforme di vita comunitarie e cooperative non divenga ...

Arriva la legge sugli influencer, così cambiano i social: le nuove regole da seguire Grantennis Toscana

Ecco i nuovi criteri per i film, rispettosi di minoranze e “inclusività”. Un assurdo burocratese pol. corr. che renderà tutto ancora più noioso e piatto ...Le donne con tumore iniziale del seno hanno raggiunto una sopravvivenza dell'87% a 5 anni dalla diagnosi: servono nuove regole per il follow up.