Le fotografie raccontano l’industria bergamasca | Da Re | “Un’evoluzione magnifica”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bergamo. Ci sono le tre gemelle Colnaghi simbolo di un boom economico che debuttava su Carosello, ci sono i tubi della Dalmine, una panoramica della Sace in via Baioni, la prima reclame del panettone Balzer, le bombole della Siad, colossali valvole che sembrano sculture, il premio ai dipendenti della Legler, i telai di un’industria tessile che è in parte tramontata a Bergamo… Il catalogo è infinito e rappresenta un vero e proprio archivio di ciò che la cultura industriale ha rappresentato e rappresenta a Bergamo. La mostra meravigliosa nel suo allestimento ha per titolo “BergamoBrescia Cultura d’impresa. Storie di innovazione in fotografia” ed è allestita al Museo della fotografia Sestini, nell’ex Convento di San Francesco in Città Alta, ed è visitabile fino al prossimo 9 luglio. Oltre 200 immagini tracciano un percorso dagli albori industriali del Novecento al futuro del 4.0. ...