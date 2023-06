Lazio | Luis Alberto resta | Milinkovic no Ma Lotito non si rassegna per il Sergente

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il centrocampo dellasi avvia a una rivoluzione in estate. L'arrivo di rinforzi per il reparto mediano è cosa certa: quanti...

Igli Tare lascia ladopo 18 anni: da Milinkovic Savic aAlberto, quanto ha speso per i più ...Nel corso di questi anni, l'ex attaccante albanese ha contribuito alla crescita tecnica ed economica della, portando a Roma calciatori del calibro di Milinkovic - Savic eAlberto , tra ...Sua l'intuizione di portare a Roma volti come Sergej Milinkovi - Savi,Alberto e Felipe Anderson. Ma il suo pugno anche dietro l'arrivo di giocatori di gran lunga sopravvalutati, come dimostrò l'...

Igli Tare non sarà più il ds della Lazio. Per sostituirlo Lotito punterà su Fabiani e non solo Finisce un’era per la Lazio, finisce un amore lungo 18 anni fra i biancocelesti e Igli Tare, prima attacc ...Dopo il riposo l'Inter squilla con Lautaro, ma negli ultimi 20 minuti la Lazio domina. Luis Alberto si inventa uno dei gol più belli della stagione e Pedro la chiude con un destro a giro. 3.