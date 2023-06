Lazio | Lotito esalta Sarri | «Il nostro valore aggiunto»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Claudio, presidente della, ha parlato alle colonne de Il Messaggero dove ha espresso tutta la sua felicità per il risultato ottenuto daClaudio, presidente della, ha parlato alle colonne de Il Messaggero dove ha espresso tutta la sua felicità per il risultato ottenuto da. Le dichiarazioni del numero uno biancoceleste: «Sono felicissimo, ci siamo strameritati questo traguardo ambizioso. Ci abbiamo creduto e ho fatto subito i complimenti a, che ha valorizzato ilgruppo e per questo rappresenta il».

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato a Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno.[themoneytizer id=”99064-6] All’attacco, subito. Il nuovo bomber è la priorità della Lazio. Sarri è rimasto sin troppo scottato dagli infortuni d’Immobile, dalle poche rotazioni davanti, ormai non pa ...