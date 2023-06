L’Avversario di Marco Tardelli | in tv un viaggio nel mondo dei campioni

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Non c’è sport senza un avversario, che può essere un rivale in carne e ossa o qualcosa di più sottile, come un limite o un ostacolo. Dietro ai trionfi sportivi e alla gloria pubblica, quali difficoltà esterne e quali demoni interiori deve affrontare un campione? Da questo spunto nasce “”, condotto da, nuovo format prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda dal 5 giugno ogni lunedì in seconda serata su Rai3. Nelle sei puntateripercorre la carriera e le vita di altrettanti straordinaridello sport attraverso il racconto degli innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare, sia in campo che fuori, nel loro cammino verso il successo., anticipazioni e ospiti di...