(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Nonile lo dimostrano i dati: l'aumento del numero degli occupati è dato per il 70% da occupati stabili”. Cosi' la premier Giorgia, in un'intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro. “E c'è un altro dato che mi sta a cuore, quello sull'occupazione femminile:colmando soprattutto il gap grazie ai contratti stabili delle donne - rimarca il presidente del Consiglio -, questo è storicamente il nostro problema rispetto alla media europea. Questo è un dato straordinario".

Lavoro: Meloni, 'non lo stiamo precarizzando, parlano i numeri' Il Dubbio

