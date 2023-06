(Di lunedì 5 giugno 2023) I soccorsi sono dovuti intervenire dall'interno dell'edificio rompendo un vetro per trarre in salvo l'operaio su Tg. La7.it - Un incidente sul lavoro che poteva avere esiti ...

Unche stava lavorando sulla facciata di un grattacielo per cause ancora da chiarire, è rimasto appeso con la corda stretta intorno al collo . I soccorsi sono dovuti intervenire dall'...... un veicolo che non viene mai sottoposto ad alcun intervento da parte del meccanico,... controllo dei fluidi: liquido del radiatore e dei freni, olio motore, refrigerante,, per ...E quindi, verificare i livelli dei liquidi, tra cui: olio motore, liquido freni,, liquido ... quest'anno con i rincari sidavvero di dover pagare prezzi inaccessibili. L'ideale ...

Lavavetri rischia morire impiccato: le immagini del salvataggio TGLA7

Un lavavetri che stava lavorando sulla facciata di un grattacielo per cause ancora da chiarire, è rimasto appeso con la corda stretta intorno al collo. I soccorsi sono dovuti intervenire dall'interno ...Secondo quanto si apprende, gli impiegati sarebbero stati poi premiati con un bonus dall'amministratore delegato dopo il gesto eroico.