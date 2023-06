Lautaro Martinez | ottava finale! Sei con l’Inter da goleador

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quella di sabato a Istanbul valevole per la UEFA Champions League, sarà l’finale pernegli ultimi tre anni. Sei di queste con la maglia del, con ben quattro gol all’attivo. STRISCIA DI FINALI –sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera. Tra Inter e Argentina, negli ultimi tre anni l’attaccante di Bahia Blanca ha disputato ben sette finali, con l’che sta per arrivare. Nel dettaglio, consono sei, mentre con l’Argentina due. Partendo da quella di Europa League nel 2020, con la bruciante sconfitta per 3-2 contro il Siviglia. A seguire le due di Supercoppa Italiana contro Juventus e Milan (2022 e 2023), le due di Coppa Italia contro Juventus e Fiorentina (2022 e 2023), a cui si aggiungono ...