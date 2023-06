Lautaro Martinez | «Inter | divertiamoci col Manchester City Il gol…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha parlato ai microfoni della Uefa a cinque giorni dalla finale di Champions League contro il. Il Toro carica l’e si racconta su diverse cose IL DERBY ?ritiene il gol al Milan nella semifinale di ritorno tra i più importanti: «È stato uno dei più importanti della mia carriera. Non per la sua bellezza, ma per la sua importanza e per la storia che c’era dietro. Segnare un gol è molto speciale: immagina quanto sia speciale in una partita come questa. L’importante è che i miei compagni lo abbiano apprezzato, così come i tifosi, e che abbia calmato la squadra. Con un gol, le cose potevano cambiare velocemente, quindi era importante ridurre l’ansia e rilassarci».? ...