Lautaro | «Dal punto di vista mentale | la finale non richiede preparazione Dobbiamo divertirci»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023)Martinez è stato interto dalla Uefa in occasione delladi Champions League contro il Manchester City in programma il 10 giugno. A Istanbul,affronterà la squadre del suo compagno di nazionale, Julian Alvarez. I due hanno vinto il Mondiale in Qatar quest’inverno. Suo il gol nel ritorno della semicontro il Milan. «È stato uno dei più importanti della mia carriera. Non per la sua bellezza, ma per la sua importanza e per la storia che c’era dietro. Segnare un gol è molto speciale: immagina quanto sia speciale in una partita come questa. L’importante è che i miei compagni lo abbiano apprezzato, così come i tifosi, e che abbia calmato la squadra. Con un gol, le cose potevano cambiare velocemente, quindi era importante ridurre l’ansia e rilassarci»....